Reporter T1 (Garreta, Granier, Toussaint) – Dargaud – 14,99 €

Reporter T1 (Garreta, Granier, Toussaint) – Dargaud – 14,99 €

Parution : 09/2016

Jeune journaliste peu expérimenté, Yann Koad est envoyé aux Etats-Unis par le magazine Reporter en 1965. Sa mission : couvrir le combat des noirs pour leurs droits civiques. Combat qui, dans une société malade de ségrégation raciale, s’attire les foudres du Ku Klux Klan et autres suprématistes blancs. Alors qu’ils s’attendaient à suivre conférences et manifestations, Yann et ses confrères vont devoir faire face à de sombres affaires de meurtres.

Voilà déjà plus de 50 ans que des milliers de personnes ont marché, de Selma à Montgomery, pour protester contre les inégalités raciales. Les événements sont d’une triste actualité, mais ils donnent tout son sens au premier tome de la nouvelle série Reporter. En replongeant dans les mois qui ont suivi le Civil Rights Act de 1964, le duo Garreta-Granier apporte un éclairage original aux remous de la société américaine. Il décrit, sans jamais tomber dans l’empathie ostentatoire, les injustices dont les noirs étaient victimes. Le dessin réaliste de Gontran Toussaint, qui signe là sa première BD, s’inscrit dans le caractère documentaire de l’oeuvre. Oeuvre qui éclaire une affaire peu connue et pourtant symbolique : l’assassinat de la militante Viola Liuzzo.

Fiction en immersion dans l’histoire et la lutte pour les droits des noirs.

Daryl Ramadier

