Batman – Dark Knight III T3 (Miller, Azzarello, Kubert) – Urban Comics – 14€

Batman – Dark Knight III T3 (Miller, Azzarello, Kubert) – Urban Comics – 14€

Parution : 03/2017

Résumé

Alors que Superman, Flash et Green Lantern ont été défaits par les troupes de Kandor dirigées par Quar, Carrie Kelley alias Batgirl, la protégée de Batman, est partie à la recherche d’Aquaman. Pendant ce temps, la ville de Gotham sombre dans l’anarchie après l’ultimatum donné par Quar. Batman et ses alliés vont devoir se préparer à mener la bataille contre les troupes Kandoriennes pour sauver Gotham de la destruction.



Notre avis

Cette série alterne entre le bon et le moins bon. Les scénaristes Frank Miller et Brian Azzarello proposent une histoire oscillant entre moments épiques et facilités scénaristiques et on a parfois de la peine à s’attacher aux personnages. Au dessin, Andy Kubert fait un excellent travail, avec des personnages puissants, musculeux et des scènes dynamiques se fondant parfaitement avec cet univers. Quant aux interludes proposés par Frank Miller, ils restent anecdotiques et proposent un graphisme des plus particuliers.

En deux mots

Du grand spectacle manquant parfois de profondeur.

Adrien Béroud

Lien vers la page Urban Comics de l’album : Batman – Dark Knight III T3