Néris le hérisson (Jas) – Auto-édition – 7€

Résumé

Un petit hérisson, Néris, dans sa forêt. Néris est plutôt maladroit et n’a rien d’un héros (rien à voir avec Sonic). Au fil des pages et des albums, il rencontre d’autres animaux, une mademoiselle hérisson et aura même ses petits hérissons.

Notre avis

Cette série d’albums muets est destinée aux jeunes enfants. Leur auteur, Jas, intervient très régulièrement en milieu scolaire et sait raconter des choses simples, accessibles aux petits. Le puriste trouvera très certainement tout un tas de défauts dans ces albums auto-édités mais ces derniers sauront faire mouche auprès des enfants… Après tout, c’est bien pour eux que ces albums sont réalisés et ils n’iront pas chipoter sur des questions de proportions ou de couleurs et apprécieront les aventures du hérisson. Ils pourront même prolonger la lecture, en grandissant, avec ce personnage mis en scène pour l’apprentissage de bases d’anglais ou de maths.

En deux mots

Une série qui piquera la curiosité des plus petits.

Anthony Roux