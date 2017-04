Accueil » Univers BD Européenne » BD Jeunesse » Petit Poilu T20 (Fraipont, Bailly) – Dupuis – 9,50€

Petit Poilu T20 (Fraipont, Bailly) – Dupuis – 9,50€



Parution : 01/2017

Résumé

Petit Poilu part pour une nouvelle aventure : des fraises succulentes parsèment sa route et vont conduire le petit gourmand chez madame Minuscule et sa chèvre Tagada. Ses nouveaux amis sont minuscules et Petit Poilu va devoir chercher une solution pour pallier ces différences de taille (et accessoirement, le mauvais caractère de la biquette).

Notre avis

Destiné aux plus jeunes lecteurs, Petit Poilu s’adresse aux enfants qui veulent lire en autonomie sans pour autant savoir lire. Une BD sans bulle, des cases progressives, des personnages reconnaissables et des situations bien expliquées en image mais aussi des couleurs très contrastées, des dessins simples (mais pas simplistes !) permettent aux enfants d’avancer dans leur lecture sans entrave. De plus, les thématiques développées à chaque album offrent un point de réflexion intéressant et qui ouvre le dialogue avec l’adulte. Ici, la différence de taille, du plus grand au plus petit, la fragilité des petits et la logique mathématique font leur apparition.

En deux mots

Un sans faute pour cette série destinée aux tous petits, cette fois, la thématique est la logique.

Anna Sam

Lien vers la page Dupuis de : Petit Poilu T20 – Madame Minuscule