Accueil » Autour de la BD » Films » Wonder Woman

Wonder Woman

Date de sortie : 07 juin 2017

Réalisateur : Patty Jenkis

Acteurs : Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Elena Anaya, Saïd Taghmaoui

Scénaristes : Allan Heinberg, Zack Snyder

Créateur : William Moulton Marston

Producteurs : Deborah Snyder, Zack Snyder, Charles Roven, Richard Suckle

Coproducteur : Tommy Gormley

Producteurs délégués : Wesley Coller, Geoff Johns, Stephen Jones, Rebecca Steel Roven, Jon Berg

Durée : 2h21

Genre : Action, aventure, fantastique

Année de production : 2017

Tout public

Distribué par : Warner Bros. France

Résumé :

Diana, princesse des Amazones vit sur l’île de Themyscira avec ses congénères, cachée du monde des hommes par Zeus. Mais ces redoutables guerrières vont devoir abandonner leur quiétude lorsqu’un pilote américain qui tente d’échapper à l’armée allemande s’écrase sur l’île paradisiaque. Lorsqu’il raconte qu’une guerre terrible fait rage à l’autre bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu’elle doit détruire Arès pour enrayer la menace. En s’alliant aux hommes dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana va découvrir l’humanité et sa destinée.



Notre avis :

Après les échecs critiques de Batman vs Superman et Suicide Squad, le film Wonder Woman était attendu au tournant pour redorer le blason de l’univers DC Comics au cinéma. Et bien la mission est réussie.

D’une construction assez classique, et malgré quelques longueurs, le film qui raconte les débuts de Wonder Woman en tant qu’héroïne montre avec justesse comment l’innocence et la naïveté de Diana vont se confronter au monde des hommes au cours de cette 1ère guerre mondiale. Les scènes d’actions sont à couper le souffle avec des chorégraphies très réussies. Les décors, et notamment ceux de l’île de Themyscira sont superbes. Les quelques touches d’humour sont bienvenues et bien amenées. Enfin le jeu des acteurs est à souligner avec notamment la performance de Gal Gadot qui campe une Wonder Woman remarquable. Elle endosse le rôle à la perfection et la complicité avec l’acteur Chris Pine qui joue le rôle de Steve Trevor fonctionne à merveille.

En deux mots :

Wonder Woman montre les muscles !

Adrien Béroud