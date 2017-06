Accueil » Univers Manga » Chroniques Manga » The Rising of the Shield Hero T7 (Aneko, Aiya) – Doki Doki – 7,50€

The Rising of the Shield Hero T7 (Aneko, Aiya) – Doki Doki – 7,50€



Parution : 06/2017

Résumé

Les embûches se succèdent pour le héros au bouclier ! Accusé d’avoir kidnappé la Princesse Melty, il parvient à délivrer celle-ci de son geôlier et à triompher grâce à l’arrivée providentielle de Fitoria du Tyran Dragon Rex qui les menaçait.

La floriale légendaire emmène alors Naofumi et ses compagnons dans la contrée protégée jadis par les tous premiers héros. Une fois sur place, elle tente de persuader le jeune garçon de faire cesser les querelles entre lui et les autres représentants des armes saintes avant que ne déferle la prochaine vague.

Notre avis

On ne se lasse pas du scénario d’Aneko Yusagi qui, à chaque volume, donne à The rising of the shield hero de nouvelles directions, prouvant la richesse de l’univers qu’il a développé dans son roman. On se surprend à regretter qu’il n’y ait pas plus de détails et que le livre reste inédit en France.

Les rebondissements s’enchaînent : de ce point de vue, cet opus est une grande réussite puisqu’il en recèle tout du long. A noter que deux courtes nouvelles ont été traduites dans le cinquième volume.

Graphiquement, Aiya Kyu, l’ancien assistant de Hiromu Arakawa (Full Metal Alchimist) continue de relever brillamment le défi de mettre en scène les personnages de son associé écrivain.

Ici malheureusement, l’intrigue proposée ne lui permet pas de briller comme il a pu le faire précédemment sur d’autres passages. Les chapitres proposés mettant moins en scène de monstres ou de semi-humains. L’ensemble n’en demeure pas moins très dynamique et expressif. La mise en page est variée et tient le lecteur en émoi.

En deux mots

Une série qui tient en haleine et dont on attend le prochain tome avec une grande impatience.

Ludovic Grignion

Lien vers la page Doki-Doki de : The rising of the shield hero T7