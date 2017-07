Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » Descender T3 (Lemire, Nguyen) – Urban Comics – 14€

Descender T3 (Lemire, Nguyen) – Urban Comics – 14€

Parution : 06/2017

Résumé

Tim-21, accompagné par le capitaine Tesla et le Dr Jin Quon se retrouve au sein de la résistance robotique dirigée par Psius. Il découvre Tim-22 un robot identique à lui, mais dont les motivations sont bien différentes. Pendant ce temps, Andy, qui était sous la garde de Tim-21 avant l’apparition des moissonneurs, part à la recherche de son ancien compagnon qu’il croyait disparu. De nombreuses révélations sur le passé de chacun, leurs destins croisés, vont lever une partie du mystère qui les entoure.



Notre avis

Le tome précédent (cf chronique) s’attachait à nous faire découvrir le personnage principal, Tim-21. Ici, par de nombreux flash-back, nous découvrons l’histoire des personnages secondaires. Un lien se développe avec chacun d’entre-eux, on apprend à les aimer, les détester. Tantôt de la compassion va se développer, tantôt un rejet. On comprend que tout n’est pas blanc ou noir et que les motivations de chacun ont toutes une origine. Les pièces du puzzle se mettent en place. L’auteur privilégie la réflexion à l’action, c’est la force de ce récit. Côté dessin, Dustin Nguyen propose encore une fois de superbes planches réalisées à l’aquarelle, toutes en nuances et justesse, lui conférant une identité visuelle unique.

En deux mots

Un nouveau sans-faute pour cette œuvre de SF.

Adrien Béroud

Lien vers la page Urban Comics de l’album : Descender T3 – singularités