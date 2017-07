Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Psychanalyse du héros de publicité (Wandrille, Pochep) – Vraoum – 5€

Psychanalyse du héros de publicité (Wandrille, Pochep) – Vraoum – 5€

Parution : 04/2017

Résumé

Un tigre mangeur de céréales alors qu’il aimerait tant goûter à la viande. Une vache devenue rouge alors qu’elle était violette. Un clown obèse trop corporate. Une grand-mère amatrice de café. Vous les avez très certainement tous reconnus : ce sont des mascottes de marques très célèbres, ornant les emballages de nos produits, apparaissant dans les pubs,… Mais, ils ont beau être célèbres, ils ont leurs propres failles et se livrent à un psy.

Notre avis

Dans ce très petit format (16 pages seulement), le duo Wandrille et Pochep s’attaquent aux héros de publicité, dans un ton volontiers décalé, parodique et corrosif. Ils évitent d’aller trop dans le trash mais l’humour est malgré tout au rendez-vous. Seule frustration : le format est vraiment trop petit et on aimerait tellement prolonger la lecture.

En deux mots

Les mascottes publicitaires sur le divan.

Anthony Roux

