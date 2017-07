Accueil » Univers BD Européenne » BD Jeunesse » Les As de la Jungle T1 (Mourier, Davy, Esteban) – Delcourt – 10,95€

Parution : 06/2017

Résumé

Les dodos ont disparu ? Que nenni, mais ils sont enfermés à cause d’un vil personnage qui ne supporte pas ces oiseaux étonnants. Alors, les dodos emprisonnés doivent porter un mananasque sur la tête… Mais quand Dodo Mino est portée volontaire pour sauver la tribu, c’est pour chercher les grands, les immenses, les exceptionnels : As de la jungle. N’écoutant que leur courage, la fine équipe (un pingouin tigré, une chauve-souris, un poisson tigré, un gorille et autre grenouille) va sauter sur le radeau de secours pour venir en aide aux pauvres petits dodos.

Notre avis

Série télévisée à succès auprès des jeunes spectateurs, les as de la jungle arrivent en BD. Simple adaptation sans saveur ? Pas si sûr car l’équipe aux manettes de l’album n’est pas néophyte : Davy Mourier et Dav ont mis en commun leurs talents pour nous offrir une histoire originale et bien menée. Lecture à double niveau (les jeux de mots sont parfois assez savoureux), les adultes faisant découvrir la série à leurs enfants y trouveront leur compte. Le dessin dynamique et tout en rondeur de Dav donne vie à cette improbable faune presque sauvage.

En deux mots

Les As de la Jungle débarquent en BD et ça va déménager.

Anna Sam

Lien vers la page Delcourt de : Les As de la Jungle T1 – A l’île de Maurice