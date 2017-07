Accueil » Univers Manga » Chroniques Manga » Street Fighting Cat T1 (SP Nakatema) – Doki Doki – 7,50€

Street Fighting Cat T1 (SP Nakatema) – Doki Doki – 7,50€



Parution : 07/2017

Résumé

Parvenu tout en bas de l’échelle sociale des chats, catalogué tocard, Hige (« la moustache ») passe ses journées à échapper aux différents chefs de bandes qui se partagent la ville. Y compris Torao son ami d’enfance. Jusqu’au jour où, alors qu’il est de nouveau dans une situation périlleuse, il se voit sauver in extremis par un mystérieux colosse dont la force n’a d’égale que l’inextinguible appétit.

Nobunaga, ignorant les règles qui régissent le monde des félidés, va sans aucune retenue en transgresser les lois guidées par Hige qu’il rebaptise Hideyoshi.

La carte du territoire des poubelles de restaurants risque fort d’en être bouleversée !

Notre avis

Animal mystérieux parmi tous, le chat est connu pour son indépendance. Dès lors, quoi de plus normal que d’imaginer que notre attention est détournée et que les félins se dressent sur leurs quatre pattes et se parlent entre eux, se livrant une guerre sans merci dans les rues !

SP Nakatema (Black Monday Night) transpose son travail sur le genre du furyo (mangas sur la délinquance tels que Sun Ken rock) pour nous offrir une version drôle et décapante du genre.

Humour et bastons à coups de griffes sont au programme de ce shonen animalier. Très différent de Sa Majesté le chat publié en mai par Doki-Doki. Un titre en 4 tomes dont les deux premiers, publiés en juillet sont absolument jouissifs.

Hige est un anti-héros attachant, et on prend un réel plaisir à suivre ses mésaventures au travers de Sakura. Le style SD (Super deformed) est roi et colle parfaitement au scénario ! Tout est bon !

En deux mots

Un titre idéal pour les vacances!

