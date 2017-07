Accueil » Univers BD Européenne » BD Jeunesse » Il était une fois l’homme… T3 (Gaudin, Barbaud, Minte, Hadjiyannakis) – Soleil – 10,95€

Parution : 06/2017

Résumé

Maestro et ses jeunes acolytes voyagent à bord d’un voilier. Une nappe de brouillard plus tard et voilà le bateau et son équipage transformés et transportés à l’époque des vikings à la fin du huitième siècle. Nous suivons l’équipage qui découvre la vie de ce peuple, ses coutumes, ses découvertes, ses rites ou encore son expansion.

Notre avis

Cette fois, Maestro nous convie à découvrir une petite partie de l’histoire des peuples du nord de l’Europe : les vikings, qui ont nourri bien des légendes. Il est bon de redonner un peu de vérité historique sur le peuple de Thor et d’y découvrir autre chose que des combattants intrépides et sanguinaires. L’album reste fidèle à la série animée (mis à part, comme pour les autres tomes, le début et la fin de l’album qui enchâssent le récit historique) et permet de retrouver rapidement les informations essentielles.

En deux mots

Une virée à l’époque des vikings.

Anna Sam

