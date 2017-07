Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Janitor : Good as gold (Sztybor, Shavrin) – Ankama – 14,90€

Janitor : Good as gold (Sztybor, Shavrin) – Ankama – 14,90€

Parution : 06/2017

Résumé

Le quotidien banlieusard de Dot, Prince et Mouth est bouleversé le jour où le dernier membre de leur bande de potes, Science, vient les rejoindre affolé, alors qu’ils dissertent sur les talents respectifs de Nicki Minaj, Katy Perry et Mme Wilkes la concierge de leur immeuble.

Mc Crystal, l’enfant terrible du quartier, a été sauvagement assassiné et très vite nos lascars se retrouvent réunis autour du bras arraché du rappeur oublié sur les lieux du crime.

Au contact de la dépouille, Dot, qui doit son surnom à certaines prédispositions à la voyance, découvre que le coupable est une créature surnaturelle. Cette dernière va sévir de nouveau !

Notre avis

A ne pas confondre avec la série éponyme de chez Dargaud, Janitor : Good as gold donne l’occasion aux éditions Ankama de mettre en valeur et de nous faire (re)découvrir Bartosz Sztybor et Ivan Shavrin sur un projet d’une envergure un peu plus conséquente que l’épisode que le duo a signé pour DoggyBags tome 10.

Un style graphique violent et nerveux, au service d’un scénario de fantasy urbaine qui va à cent à l’heure, où l’on suit des jeunes des quartiers aux prises avec un monstre légendaire. La dimension sociale est de mise donc, de même que l’action et dans une certaine mesure l’horreur. Nos gaillards vont également découvrir l’existence d’un ordre millénaire luttant contre les démons en tout genre.

Des ingrédients qui ont fait depuis toujours les beaux jours de nombreux albums du label 619.

C’est encore le cas ici, même si l’on pourrait trouver à redire à propos des couleurs et du découpage de certaines planches du dessinateur russe : il ne manque pourtant pas de talent.

On regrettera également un format trop étriqué pour Bartosz Sztybor qui fait pourtant tout ce qu’il peut pour ne pas démériter et nous offrir une excellente histoire, que l’on aurait voulu plus développée.

On en redemande au plus vite !

En deux mots

Un album qui, sans être décevant, aurait pu être beaucoup mieux.

Ludovic Grignion

