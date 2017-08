Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » DC Comics – Le meilleur des Super-héros T46 – Flash – guerre au gorille (Manapul, Buccellato) – Eaglemoss – 13,99€

Parution : 06/2017

Résumé

Dans sa ville natale de Central City, Flash doit constamment lutter contre les agissements criminels des Lascars qui ont à leur tête Planeur. Rusés, puissants et avides d’argent, ces méchants mettent souvent au défi l’homme le plus rapide du monde. Mais quand Gorilla Grodd et son armée impitoyable arrivent à ​​Central City, Flash doit affronter une menace extrême.

Avec ses puissants pouvoirs psychiques, Grodd souhaite conquérir la ville et s’emparer de la force véloce en tuant le bolide écarlate. Sachant très bien qu’il ne peut pas vaincre ce nouvel ennemi seul, Flash doit se tourner vers ses anciens ennemis, les Lascars, pour sauver Central City.

Notre avis

L’arrivée annoncée dans le tome précédent de Grodd est ici le prétexte pour les auteurs de nous montrer de nombreuses scènes de batailles riches en détails et dynamiques, c’est un point fort de l’album où l’art de Francis Manapul s’exprime encore à merveille. Côté scénario, même si la lecture est plaisante, on peut regretter que certains aspects soient sous exploités comme le côté terrifiant de Grodd et ses motivations, ainsi que le rôle joué par les Lascars qui reste minime.

En deux mots

Un album qui, sans être révolutionnaire, reste très agréable à lire.

Adrien Béroud

Lien vers la page Eaglemoss de la collection : DC Comics – Le meilleur des Super-héros