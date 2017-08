Accueil » Univers Manga » Chroniques Manga » Trisagion T1 (Mizuchi, Shibano) – Doki Doki – 7,50€

Parution : 07/2017

Résumé

New York, printemps 1890, l’Alcaïque s’apprête à traverser l’océan pour rallier Liverpool. D’étranges rumeurs amènent Sherlock Low, journaliste, à prendre une place sur le prestigieux transatlantique, mais on tente de s’emparer de son billet de troisième classe au moment de l’embarquement. Une fois en pleine mer, le prétendu voleur se révèle être son compagnon de cabine !

Levy Knight Coulthard est un disciple du Docteur Edison, le disciple du célèbre inventeur n’est pas là lui non plus par hasard : il est membre du trisagion, une agence secrète du gouvernement armé pour combattre les nihiles, des anges déchus.

Notre avis

Incontestablement, on entrevoit le potentiel de ce scénario steampunk parcellé de références au 19ème siècle, et plus particulièrement à l’Angleterre victorienne, signé Mizuchi Shiki.

Les deux premiers épisodes d’exposition mettent carrément l’eau à la bouche, mais les suivants et l’annonce d’une série en seulement trois volumes calment l’enthousiasme. Shibano Bancha fournit un travail relativement honnête qui rend la lecture de ce shonen de dark fantasy fort agréable, mais très insuffisant à le rendre véritablement remarquable.

Assurément, Doki Doki conforte sa ligne directrice en matière de publication en confortant son partenariat avec Media Factory (avec Les six destinées ou bientôt Meminisse). L’objectif d’assurer un catalogue varié susceptible d’amener le lecteur à découvrir des genres différents est atteint. Sans en arriver à des titres avec un nombre de volumes trop important, on aimerait, néanmoins, parfois un peu plus de pages et surtout une intrigue plus cadrée qui ne va pas dans tous les sens.

C’est l’impression que donne ce premier recueil de Trisagion. On doute que la suite puisse véritablement donner une contenance à tous les concepts évoqués tout du long du récit en moins de 400 pages.

En deux mots

Un univers très dense, une mini série qui nous laissera sans doute sur notre faim.

Ludovic Grignion

