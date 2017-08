Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Samurai T11 (Di Giorgio, Genêt, Mormile, Pieri) – Soleil – 14,50€

Samurai T11 (Di Giorgio, Genêt, Mormile, Pieri) – Soleil – 14,50€



Parution : 06/2017

Résumé

Takeo va, une fois encore, devoir sauver quelque princesse et ce de manière impromptue. Son geste va le propulser comme maître d’armes pour le clan Kusakabe. Au même moment, Takeo va accepter d’aider Sekiyo, une femme avec qui il a connu, dans sa jeunesse, une histoire passionnelle. À cet instant, il ne sait pas encore que tout son avenir va changer, aurait-il accepté ces missions s’il avait su ?

Notre avis

De nouveau, Takeo et son ami le vieux moine poivrot vont devoir secourir des femmes en détresse et mettre leur katana sous le signe de la quête de vérité et de la justice (ou du moins, celle que Takeo estime juste). Les flashback sont nombreux et parfois déstabilisent la lecture mais ils permettent d’en apprendre un peu sur une partie du passé du samourai. Malgré tout, on reste sur notre faim et la lecture va bien trop vite. Heureusement, le dessin reste de haut niveau et les détails nous feront ralentir la vitesse de lecture pour apprécier là un personnage ou encore un détail d’un décor.

En deux mots

Takeo, super héros médiéval ?

Anna Sam

