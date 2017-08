Accueil » Univers Comics » Chroniques Comics » The woods T3 (Tyrion IV, Dialynas) – Ankama – 18,90€

The woods T3 (Tyrion IV, Dialynas) – Ankama – 18,90€

Parution : 03/2017

Résumé

Si l’expédition pour retrouver Karen Jacobs est un succès, les choses tournent mal à Bay Point. Casey Macready, qui espère remporter les élections, abat son jeu face à Maria Ramirez et dévoile un des secrets précieusement gardé par les habitants de New London.

L’esprit d’Adrien avertit Aaron du danger qui menace et des intentions de la horde, l’autre civilisation présente sur la lune où les élèves du lycée survivent depuis désormais plus d’un an.

Notre avis

Ce troisième tome et ces huit nouveaux chapitres de The woods, publiés chez Ankama, consolident la série qui avait pris un bon train dans le second recueil.

En effet, on en avait appris beaucoup sur le monde où évoluent les personnages et découvert d’autres qui prennent petit à petit de l’importance tels Sander (le fils du gouverneur) et l’horrible colonel Taisho.

La couverture en annonce peut être un peu trop, car effectivement beaucoup de rebondissements et surtout des drames sont au programme. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le scénariste (James Tynion IV) et le dessinateur (Michael Dialynas) se font plaisir avec une scène d’exposition qui suscite véritablement le suspens.

Le flashback qui suit est d’autant plus trépidant et d’autres retours en arrière nous en apprennent toujours plus sur les événements déroulés avant entre les divers protagonistes ! Une narration intelligente qu’on arrive à suivre sans trop de gymnastique intellectuelle.

Le style graphique, si particulier avec ses couleurs vives, persiste, jusqu’à devenir familier et finalement remarquable.

En deux mots

Un album qui tient toutes ses promesses. Une série incontournable à lire absolument.

Ludovic Grignion

Lien vers la page des Editions Ankama : The woods T3