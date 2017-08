Accueil » Univers BD Européenne » BD Jeunesse » Frnck T2 (Bocquet, Cossu, Guillo) – Dupuis – 10,95€

Frnck T2 (Bocquet, Cossu, Guillo) – Dupuis – 10,95€



Parution : 08/2017

Résumé

Franck, coincé à l’époque lointaine préhistorique – cf chronique du tome précédent – commence (presque) à s’habituer à la tribu qui l’a recueilli mais manger cru des trucs aussi peu ragoutants que des fruits pourris ou de la viande d’un quelconque animal tout juste chassé, ça ne passe pas. Il se met en tête de faire progresser la tribu en leur faisant découvrir le feu. Bonne idée ? Vraiment ?

Notre avis

Suite des aventures de l’ado qui fait un bond de plusieurs milliers d’années dans le passé et qui va devoir apprendre à vivre sans aucun confort moderne (y a même pas de pizza!). Destiné à un public jeunesse (dès 8 ou 9 ans), les situations prêtent à rire et donneront aisément envie aux jeunes lecteurs la possibilité de s’identifier au héros de l’histoire, l’éternel incompris qui va pourtant tout faire pour se rendre utile. Si le dessin se tourne vers le côté vif propre au manga, c’est aussi cette lisibilité qui permet une lecture facile et une envie prononcée de tourner les pages pour connaître la suite.

En deux mots

Le feu fait ses premiers pas et c’est Franck (ou Frnck) qui va l’attraper.

Anna Sam

Lien vers la page Dupuis de : Frnck T2 – Le baptême du feu