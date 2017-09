Accueil » Univers Comics » Comics Jeunesse » Lumberjanes T1 (Noelle, Grace, Brooke) – Urban Kids – 14 €

Lumberjanes T1 (Noelle, Grace, Brooke) – Urban Kids – 14 €

Parution : 08/2017

Résumé

Bienvenue Au camp de Miss Qiunzilla Thiskwin Penniquiqul Thistle Crumpet où April, Jo, Mal, Molly et Ripley, cinq amies aux tempéraments différents, vont se retrouver pour vivre de folles aventures. Pour obtenir leurs badges, elles vont devoir relever de nombreux défis et faire des rencontres plus étonnantes les unes que les autres : renards à trois yeux, yétis, vélociraptors et autres curiosités surnaturelles.

Notre avis

Eisner Award 2015 de la meilleur série pour adolescents, Lumberjanes est un concentré de bonne humeur où l’amitié prend toute sa place dans ce récit. Les situations toutes plus bizarres les unes que les autres sont souvent le prétexte à l’humour et au développement des liens entre les héroïnes. La lecture est agréable et souvent amusante et fera le bonheur des enfants et de leurs parents. On peut cependant regretter un léger manque de consistance des personnages qui auraient mérités un peu plus de développement. Côté graphique, le style épuré d’Allen Brooke ne plaira peut être pas à tout le monde, mais reste dynamique et s’inscrit parfaitement dans l’ambiance de l’histoire.

En deux mots

L’amitié à la puissance max !

Adrien Béroud

