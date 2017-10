Accueil » Univers Manga » Chroniques Manga » Meminisse T1 et T2 (Shiozuka) – Doki-Doki – 7,50€

Parution : 08/2017

RECIT COMPLET EN DEUX TOMES

Résumé

A peine arrivé au lycée, Rai Kurusu est interpellé par une mystérieuse jeune fille qui s’est installée en haut de la structure de poutrelles métalliques au lieu et place de son bureau.

Se prénomant Saï, elle apprend à l’étudiant qu’il a été pris en chasse par un « Shiki recepter », des êtres spéciaux possesseurs de capacités diverses qui se sont révélées soudainement aux quatre coins du monde. Ces derniers sont traqués par l’organisation Levitahan dont elle fait partie.

Confié à un représentant légal, Rai n’a plus aucun souvenir de son passé.

Il va sans dire qu’il n’a aucune idée des raisons des agressions auxquelles il va devoir faire face.

Notre avis

Difficile de donner un véritable avis sur Meminisse (« se souvenir » en latin) de Makoto Shiozuka. Le mangaka de « Shimba.Ra.Da » marque ici un discret retour en France.

Doki Doki publiait fin août les deux tomes de son récent shonen qui, s’il ne manque pas d’intérêt, nous impose une fin qui apparaît quelque peu abrupte à l’issue de ces huit épisodes. Le potentiel est là incontestablement, aussi bien pour ce qui est des graphismes (trait fin et dynamique) que du scénario.

Malheureusement la déception est également de mise puisque l’univers dans lequel nous sommes invités à nous immerger ne connaîtra pas de développement. Le voyage aux côtés de Rai et Sai est de courte durée. Le sentiment de déséquilibre quant à la construction de l’intrigue est incontestable.

Certains passages paraissent, a fortiori, inutiles. Notamment la présentation des membres de l’organisation Leviathan que l’on ne verra pas évoluer de toute façon. De même l’équipe de « Shiki Recepter » qui s’acharne sur notre héros et son espiègle coéquipière.

On a réalisé nombre de séries sur des bases identiques : celle-ci s’arrêtera là. Dommage, car le mélange action / anticipation était prometteur.

En deux mots

Trois petits tours et puis s’en va.

Ludovic Grignion

Lien vers la page Doki-Doki de : Meminisse T1 et T2