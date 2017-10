Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » A coucher dehors T2 (Ducoudray, Anlor) – Bamboo – 13,90€

A coucher dehors T2 (Ducoudray, Anlor) – Bamboo – 13,90€



Parution : 08/2017

Résumé

Dans le précédent tome, nous avions laissé le clochard Amédée à la recherche de Nicolas, jeune trisomique et également condition sine qua none pour hériter d’une maison. Nicolas, obnubilé par la conquête spatiale soviétique, n’a pu que trouver refuse à l’Astro Parc, un parc d’attraction dédié à l’espace. C’est aidé de Mme Louison, ancienne infirmière de la défunte tante, qu’Amédée tente de franchir les portes du parc, quitte à ruser.

Notre avis

Ce second tome termine ce récit « social » et se veut joyeux. Les rebondissements dans la fin de ce diptyque sont nombreux et arrivent même parfois trop vite mais ils vont tous dans le bon sens, pour un happy end latent. Cette conclusion pourrait laisser quelques lecteurs sur leur faim, qui auraient éventuellement souhaité un tome supplémentaire, quitte à ralentir la narration. Néanmoins, passé ce détail, l’histoire tient bien la route et même si les personnages deviennent de plus en plus caricaturaux, ils n’en demeurent pas moins tous attachants. Le talent du scénariste, Aurélien Ducoudray, est de miser sur des dialogues justes, bien ciselés. Au dessin et à la couleur, Anlor exprime également toute sa maîtrise : elle aussi en rajoute mais c’est pour la bonne cause ! Ses personnages gagnent en dynamisme, en présence. C’est peut-être ça le vrai problème : comme c’est bien, on en aurait souhaité un peu plus.

En deux mots

Une aventure sociale « feel-good ».

Anthony Roux

