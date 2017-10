Accueil » Univers BD Européenne » BD Jeunesse » Lila T2 (De La Croix, Roland) – Delcourt – 14,95€

Lila T2 (De La Croix, Roland) – Delcourt – 14,95€



Parution : 09/2017

Résumé

Nouvelle semaine pour Lila et ses copines, pour Lila et sa vision sur le monde, pour Lila et comment elle grandit.

Et en une semaine, il va s’en passer des choses, dont la pire de toutes : son père va se remarier et ça c’est difficile à accepter pour la jeune fille qui espèrait encore que ses parents se remettent ensemble. Cette fois, c’est la fin ! Et puis, comme si ça ne suffisait pas, sa copine Chaselyn est devenue plus grande, plus féminine qu’elle et ça c’est un sacré coup bas…

Notre avis

Nouvelle saison pour Lila qui va nous embarquer une nouvelle fois (lisez le tome 1 !) dans les méandres de la puberté, des enfants qui grandissent, des ados qui s’aiment et des adultes qui cherchent eux aussi leur bonheur. Le tout sous un regard bienveillant et amusé des auteures qui nous livrent ici un second tome qui va approfondir bien des sujets comme les poils, le maquillage ou les difficiles changements du corps imposé par le fait de grandir. Et tout y passe sans tomber dans des clichés ou des avis tranchés. Bien au contraire, tout est prétexte à ouvrir le dialogue et le questionnement des jeunes lecteurs. Comme tout est enrobé avec une histoire pleine d’humour et un dessin aussi vif que cinématographique, on reviendra bien volontiers relire cette série.

En deux mots

La puberté, acte II. À offrir aux enfants (filles et garçons d’ailleurs) dès 8 ou 9 ans.

Anna Sam

Lien vers la page Delcourt de : Lila T2 – T’es belle et tu sens bon !