Accueil » Univers Graphiques » Chroniques Graphiques » A boire et à manger avec Sonia Ezgulian (Long, Ceraghty) – Gallimard – 22€50

Parution : 05/2017

Résumé

Histoire d’amitié, tradition familiale, la cuisine est l’appareil qui lie Sonia Ezgulian et Guillaume Long. Dans une finesse de saveurs et de couleurs à l’équilibre fragile, ceux là savent dresser une table où se mêlent le goût des bonnes choses : des petits riens et des grands tout. Et en bonus, 29 recettes plus dingues les unes que les autres (et pas toutes compliquées)!

Notre avis

Retour aux fourneaux de Guillaume Long avec un atout majeur dans sa cuisine : Sonia Ezugian. Journaliste gastronomique avant-gardiste, puis cuisinière à l’Oxalys à Lyon. Les deux font la paire quand il s’agit de parler bonnes bouffes. Mais ici, Long s’efface face au talent de la dame. Lui qui jusqu’alors raflait la vedette avec ses astuces et ses recettes, dépeint avec humilité et tendresse une aventure culinaire et amicale.

En deux mots

A boire et à manger avec Sonia Ezgulian, ça se mange sans faim… Mais avec c’est un festin! »

Alain Lamourette

