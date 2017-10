Accueil » Univers Manga » Chroniques Manga » Winged Mermaids T1 (Shiono) – Doki-Doki – 7,50€

Winged Mermaids T1 (Shiono) – Doki-Doki – 7,50€

Parution : 09/2017

Résumé

La paix instaurée entre Aizen et Yggland cinq ans auparavant est en danger ! A l’intérieur même du royaume du Prince Asagito, certains fomentent afin d’obtenir les richesses de la part du royaume ennemi de la ligue de l’alliance.

Engagé pour être la doublure du monarque, Ishito Suzuki, un ancien héros de guerre échappe de peu à la mort. Blessé, il passe sa convalescence sur un bateau qui va se révéler une académie désertée par ses professeurs rappelés sous les drapeaux.

Alors que les intentions belliqueuses d’Yggland ne font plus aucun doute, le jeune garçon va devenir l’instructeur de vol des jeunes novices présentes à bord avec lui.

Notre avis

En ce début d’année scolaire, Shiono Etorouji revient au catalogue Doki-Doki. Le créateur d’« Übel Blatt » (mis en veille pour ce projet) y figurait déjà avec sa série de space opera « Zelphy ». Pour cette mini-série en trois volumes, les vaisseaux spatiaux sont remplacés par des hydravions évoluant sur un monde recouvert par les mers.

Batailles aériennes et histoire de l’aviation étoffent un univers d’influence steampunk, parfaitement présenté et très cohérent. A n’en pas douter, le passé de pilote de guerre d’Ishito et de sa sœur Misuzu ne manquera pas d’avoir des incidences sur les événements à venir, tout comme la ressemblance du héros avec l’héritier du trône d’Aizen.

Le mangaka exploite tout le savoir-faire qu’on lui connaît pour illustrer son scénario et on se retrouve véritablement immergé dans ce shonen remarquable qui privilégie les décors de manière générale et se révèle pointilleux sur les uniformes ou le design des appareils aux surnoms de lagomorphes.

En deux mots

Du grand Shiono Etorouji. Un régal !

Ludovic Grignion

