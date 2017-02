Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Undertaker 3 – L’Ogre de Sutter Camp – (Dorison, Delabie,Meyer) – Dargaud -13,99€

Undertaker 3 – L’Ogre de Sutter Camp – (Dorison, Delabie,Meyer) – Dargaud -13,99€

Parution : 01/2017

Résumé

Jonas Crow n’est plus un pauvre croque-mort solitaire. Un ancien colonel lui apprend que « l’Ogre de Sutter Camp est vivant » ! Personne ne peut fuir son passé et c’est bien malgré lui qu’il va entraîner Rose et Lin vers ces temps si troublés de la guerre de Sécession qu’il aurait préféré enterrer à jamais. Ils se retrouvent dans une chasse à l’homme dangereuse et pleine des fantômes du Dr Jeronimus Quint, dans des contrées où l’infection se propage très facilement…

Notre avis

Nouvel Opus très attendu de cette série Western avec un nouveau scénario de Xavier Dorison et toujours le talentueux Ralph Meyer au dessin. Retrouver les personnages du premier diptyque est un pur bonheur. Rose, la gouvernante anglaise et Lin, la domestique chinoise, apportent presque une touche de douceur dans cet univers violent de l’Ouest Américain. Une mention spéciale pour les couleurs de cet album et le concours de la coloriste Caroline Delabie. Scénario, dessin, couleurs tout est magistralement réalisé dans cet album dont on ne se lasse pas. Le seul petit regret serait qu’il est aussi le début d’un cycle et qu’il faudra attendre la sortie du quatrième volume pour en connaître le terme. Mais c’est du pur plaisir et cet énigmatique Jonas et ses acolytes s’annoncent comme une future grande référence du genre.

Le plaisir des mystères de l’Ouest est à ce prix. Patience…

Et n’oublie pas : « N’épargne pas aujourd’hui celui qui voudra encore te buter demain » comme le dit l’Évangile du bon sens selon Jonas.

Si vous aviez raté le premier diptyque, Dargaud a eu la bonne idée d’éditer UN COFFRET COLLECT’OR POUR UNDERTAKER ; Et pour cette première édition de l’Undertaker 3, un carnet de croquis collector.

En deux mots

On attend le second volet et la conclusion de cette aventure menée tambours hurlants.

Jean-Claude Attali

