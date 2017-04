Accueil » Univers Manga » Chroniques Manga » Nirvana T1 (Jin, Sayuki) – Doki Doki – 7,50€

Nirvana T1 (Jin, Sayuki) – Doki Doki – 7,50€



Parution : 02/2017

Résumé

L’avion où Yachiyo prend place pour rejoindre le théâtre de la mission humanitaire pour laquelle elle a été retenue s’écrase. La collégienne reprend connaissance dans ce qui va se révéler être les appartements de la déesse de l’harmonie ! Notre héroïne fait alors la connaissance des frères Barah du clan du sanglier, dont l’aîné, Aj, la reconnait comme la réincarnation de Sakuya de par la montre qu’elle porte autour du cou, souvenir de sa mère.

L’arrivée de la jeune fille sur Gurgrah n’est pas passée inaperçue et le clan est attaqué. Ranya de l’aversion entend s’emparer de l’ekdvihr que Yachiyo arbore!

Notre avis

Plus qu’une nouvelle licence, Nirvana se révèle une aventure éditoriale pour Doki-Doki, que les japonais de Média Factory (The rising of the shield Hero) ont démarché en vue d’en assurer la publication en France.

Une confidentialité qui n’a pas été sans générer des sueurs froides pour l’éditeur français qui a relevé le défi dans les temps : ce shonen a bénéficié d’un lancement mondial.

Les premiers épisodes rassemblés dans ce volume posent le décor et nous font parcourir la première étape d’une quête inspirée de l’astrologie chinoise. La générosité et le dévouement de Yachiyo vont avoir fort à faire pour rassembler les hérauts des différentes tribus et sauver Gurgrah !

Le travail de Sayuki ne nous est pas totalement inconnu : on a pu l’apprécier récemment dans Les six destinées. Il se trouve rehaussé ici par les inspirations asiatiques et orientales de l’intrigue que la mangaka co-scénarise avec Jin. Un mélange d’influences et une variété de designs, de personnages qui pourraient démarquer ce titre dont les enjeux de l’histoire restent très classiques.

Le défi « Nirvana » continue pour les éditeurs et les personnages en mai avec la parution du tome 2.

En deux mots

Un challenge éditorial réussi, une série remarquable.

Ludovic Grignion

