Parution : 06/2017

Résumé

A la rue, un homme de 34 ans est écrasé par un camion fou. Il se retrouve réincarné dans le corps d’un bébé : Rudy Greyrat. Pleinement conscient de sa vie antérieure, il va dès lors grandir au sein d’un monde où épées et magie se côtoient, entouré de ses parents ainsi que leur domestique Lilia.

A l’âge de trois ans, ces capacités à manipuler l’élément eau ne font plus aucun doute. Il se voit confier à Roxy qui va commencer son éducation. L’élève, bien décidé à profiter de cette nouvelle chance qui lui est offerte, ne tarde pas à dépasser le Maître.

Notre avis

Tout comme The rising of the shield hero, «Mushoku Tensei» est un «isekai» : une histoire dont le héros se trouve transporté dans un autre monde du genre médiéval fantasy.

Yuka Fujikawa illustre le roman de Rifujin na Magonote : on retrouve d’ailleurs une nouvelle inédite à l’issue des cinq premiers chapitres de ce shonen.

Ce récit original donne l’occasion au neet otaku de trouver sa rédemption grâce à l’incroyable opportunité qui lui est offerte : il retrouve confiance en lui au travers d’une enfance auprès de parents aimants, et ses mésaventures ? Il va en sortir la tête haute.

Les réactions de cet adulte coincé dans un corps d’enfant offrent des scènes truculentes, l’humour est également là lorsque Rudy donne des leçons de vie à son père.

Les graphismes sont somptueux et très réussis, avec une bonne maîtrise des trames. Si la mise en page reste classique, force est de reconnaître que la série se démarque vraiment par la qualité de ses dessins : c’est de toute beauté!

Le tome 2 arrive le 5 juillet et c’est tant mieux !

En deux mots

Sans doute, la meilleure série sortie chez Doki Doki cette année !

Ludovic Grignion

