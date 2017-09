Accueil » Univers BD Européenne » Chroniques BD européenne » Charles de Gaulle T3 (Le Naour, Plumail) – Grand Angle – 13,90€

Parution : 08/2017

Suite de la biographie de Charles de Gaulle, sur la période cruciale de la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Le débarquement approche, les Américains et les Anglais préparent l’organisation de l’Europe après la défaite Allemande et De Gaulle tente de faire reconnaître son autorité et sa légitimité aux yeux des dirigeants alliés. Mais ceux-ci ont d’autres projets et supportent mal les récriminations d’un général français en exil, au moment où ils vont verser leur sang pour libérer l’Europe du nazisme.

Les albums précédents montraient un De Gaulle toujours en mouvement : prisonnier pendant la Grande Guerre (CF tome 1), il tente sans cesse de s’évader (et est toujours repris) et en 1940 (CF tome 2) il parcourt la France et l’Angleterre à la recherche d’une solution à la déroute militaire. Si le scénario passe sous silence les années 1941-1943, nous retrouvons un général toujours dans l’action, tout d’abord entre l’Algérie et Londres, puis en France. On se perd parfois un peu dans ces déplacements mais il est très intéressant de découvrir les relations entre De Gaulle, Chruchill et Eisenhower, général en chef des armées américaines. L’album, comme à l’habitude du scénariste, fourmille d’anecdotes. Malgré quelques planches moins réussies, l’ensemble donne une première approche intéressante d’une période extrêmement riche et fondatrice de l’Europe contemporaine. Que l’on soit Gaulliste ou pas, il est difficile de ne pas admirer l’opiniâtreté dont il fait preuve face à des dirigeants qui mettraient bien la France sous contrôle, ce qui a largement été oublié. Comme dans les précédents albums de la série, le dossier documentaire, réalisé par la Fondation De Gaulle, est très riche et complet.



Une première approche intéressante d’une période fondamentale de l’histoire contemporaine.

Jérôme Blachon

Lien vers la page Grand Angle : Charles de Gaulle T3 – 1944-1945. L’heure de vérité