Akissi T7 (Abouet, Sapin, Clémence) – Gallimard – 10,50€

Akissi T7 (Abouet, Sapin, Clémence) – Gallimard – 10,50€



Parution : 10/2016

Résumé

A Yopougon, Akissi a des ennuis. Un oncle venu de France propose a ses parents de l’emmener avec lui pour qu’elle grandisse et fasse des études. Bien que l’idée de rencontrer son héros Rahan puisse être un argument de choix, la perspective de porter des peaux de bêtes, de marcher pieds nus dans la neige et de lutter avec les loups pour ramener du bois ne l’enchante guère… Et comment faire quand on a le pipi qui gèle ?! Il faut à tout prix empêcher ça. Et à Youpougon pour ce genre de mission, les idées ne manquent pas.

Notre avis

Dans la continuité de la série déroulée par Marguerite Abouet (Aya de Yopougon) et Mathieu Sapin (Kräkaendraggon), Akissi grandit et dans ce tome s’ouvre au monde. Un monde surprenant et inquiétant auquel la lecture, souvent fantasmée des enfants, donne une saveur particulière. Des petits riens du quotidien et des grands tourments des vies d’adultes racontés avec humour et tendresse par deux auteurs de talent.

En deux mots

Pas de faux départ pour ce tome, qui suit son couloir sans faillir.

Alain Lamourette

