Curse (Moreci, Daniel, Rossmo, Lorimer) – Ankama – 14,90€

Parution : 08/2017

Résumé

Ex-star de football américain universitaire déchue, suite à une grave blessure, Laney Griffin revend les reliques de sa gloire passée pour faire soigner son fils atteint d’une maladie incurable. Malheureusement, l’argent se fait rare et le père est aux abois. Sa belle-sœur et shérif de la ville menace de lui prendre Jaren, il n’a d’autre choix que d’espérer remporter la forte récompense offerte pour rapporter la bête sauvage qui sévit dans les environs et qui amoncelle les cadavres déchiquetés.

Notre avis

Tim Daniel et Mike Moreci, deux des piliers de l’équipe artistique de « Burning Fields », reviennent en cette rentrée au catalogue Ankama dans la collection Label 619 avec un récit horrifique de qualité. Le premier artiste est aussi aux commandes de « Enormous », dont le tome 2 sort également ces jours-ci.

Le scénario de Curse, qui traite sans surprise de lycanthropie, pour preuve sa splendide couverture signée Shane Pierce (Doggy Bags), est bien mené. Même si l’histoire paraît, au final, assez classique et entendue.

Ce manque de véritable originalité est largement compensé par un duo de dessinateurs (Colin Lorimer et Riley Rossmo (Batman Rebirth) aux styles différents, qui assurent avec brio leurs parties respectives. On appréciera les scènes de poursuites nerveuses dans la nature sauvage, ainsi que les planches sanguinolentes où on voit le loup-garou se déchaîner.

Un comics issu de l’écurie Boom Studio qui n’arrive malheureusement pas à la hauteur d’autres, que l’on adore, telles The woods, mais qui n’en reste pas moins honnête et réussie.

En deux mots

Pour les amateurs du genre. Un bon album soigné.

Ludovic Grignion

Lien vers la page Ankama de : Curse